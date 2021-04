Controlli anti Covid nel Siracusano: sanzionate dalla Polizia otto persone

Durante il fine settimana appena trascorso, gli agenti di Polizia hanno effettuato, in tutta la provincia di Siracusa, dei controlli al fine di prevenire il diffondersi dell’epidemia da covid – 19. A Siracusa, gli agenti delle Volanti hanno controllato, complessivamente, 40 luoghi di assembramento, 30 esercizi commerciali e più di 100 veicoli. Nel corso dei controlli, sono state identificate circa 200 persone, una delle quali, una donna di 27 anni, è stata denunciata per oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale, mentre altre tre sono state sanzionate perché non hanno rispettato le vigenti norme anti covid. I controlli sono stati particolarmente approfonditi anche nel territorio di Lentini dove, nel corso del fine settimana, sono stati controllati, complessivamente, 50 esercizi commerciali, 65 veicoli e 100 persone, 6 delle quali sanzionate perché non hanno rispettato le vigenti norme anti covid.