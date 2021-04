Estorceva denaro ai genitori per la droga, 41enne arrestato a Catania

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Catania dalla polizia con l'accusa di avere, per anni, vessato i genitori per farsi consegnare denaro per acquistare droga. E' stato bloccato nel quartiere di Librino mentre tentava di sfondare la porta di casa e minacciava di morte la madre e il padre che erano andati a denunciarlo perché esasperati dalla continua richieste di denaro alle quali avevano dovuto far fronte vendendo loro averi. Il 4enne è accusato di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento ed estorsione. L'uomo è stato rinchiuso in carcere in attesa di udienza di convalida. Agli agenti i genitori hanno detto di aver sempre cercato di nascondere le lesioni provocate dalle aggressioni per paura di aggravare la sua situazione e nella speranza di poterlo aiutare ad uscire dal tunnel della dipendenza dalla droga. Il racconto dei coniugi è stato confermato dal fratello del 41enne.