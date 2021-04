Lavori, sciopero dei Forestali in Sicilia proclamato da Cgil, Cisl e Uil

I lavoratori forestali protesteranno domani in tutta la Sicilia "far partire gli avviamenti e le opere di prevenzione". Lo annunciano Cgil e Flai Cgil che a Catania, su input di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil regionali, hanno dato appuntamento ai lavoratori della manutenzione e dello spegnimento nelle aree forestali a partire dalle 10 davanti la Prefettura. "I sindacati - si legge in una nota - non hanno ancora notizie sui tempi di avviamento dei lavoratori forestali della manutenzione; un'incertezza che non solo influisce gravemente sulla quotidianità, sempre più precaria, dei lavoratori, ma che mette anche a rischio il patrimonio boschivo dei nostri territori. Non ci sarà più il tempo per la preparazione dei lavori di manutenzione propedeutici alla campagna antincendio". "Una campagna necessaria", come sottolineato dal segretario generale della Flai Cgil di Catania, Pino Mandrà, perché "il rischio incendi aumenta esponenzialmente se i viali parafuoco non vengono organizzati in tempo". "Una volta che i danni saranno sotto gli occhi di tutti - sottolinea - sarebbe disonesto addossare la colpa ai lavoratori. L'inadempienza andrà cercata altrove... Ma c'è di più: molti lavoratori, a causa dell'avviamento ritardato, non potranno completare le garanzie occupazionali". Domani Cgil e Flai "comunicheranno al prefetto il concreto rischio di un grave danno economico e previdenziale, e, proprio per questa ragione - aggiunge Mandrà - il clima è molto teso". Intanto la Flai Cgil è al lavoro per organizzare lo sciopero regionale a Catania dei lavoratori agricoli che si terrà il 30 aprile alle 10 in piazza Università. Sarà presente Tina Bali della Segretaria Nazionale Flai Cgil.