Cancelleri inaugura un altro tratto della Statale 640 nel tratto di Caltanissetta

E' stato aperto stamani, alla presenza del sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri e all'assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone, un tratto di 1,5 Km della statale 640 su complessivi 8 Km, nel territorio di Caltanissetta. "La statale 640 è destinata a collegare Agrigento all'autostrada Palermo-Catania e presto verranno fatti ulteriori passi avanti affinché anche l'ultimo tratto che riguarda l'ex scorrimento veloce 640 possa essere consegnato entro la fine del prossimo anno - ha detto Cancelleri - Al completamento mancano solo 7 chilometri. Oggi abbiamo aperto ufficialmente un altro tratto della nuova strada, e cioè quello che consentirà agli automobilisti che arrivano dalla A19 di avvicinarsi in pochi minuti alla città di Caltanissetta, e quindi raggiungere così la via Borremans senza più alcuna interruzione". Presente all'inaugurazione anche il neo nominato commissario straordinario Raffaele Celia, incaricato per dare una ulteriore accelerazione alla prosecuzione ed al completamento dell'intera opera. "Mancano gli ultimi 7 chilometri ancora da completare - ha aggiunto Cancelleri - Un anno e mezzo fa abbiamo trovato un cantiere fermo e abbandonato, nessuno ci avrebbe scommesso sulla ripresa dei lavori, per questo anche oggi sono qui per raccontare al territorio un riscatto che gli spettava e finché l'opera non verrà ultimata monitorerò i lavori e racconterò ai siciliani come l'impegno e la presenza sul territorio possano concretizzarsi in fatti".