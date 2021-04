Bloccata a Messina corsa clandestina di cavalli: 2 fantini denunciati

La polizia ha denunciato due persone sorpresi all'alba lungo il litorale di Santa Margherita a Messina. I due, entrambi fantini, erano pronti a dare il via alla corsa tra cavalli incitati dalle urla e dai clacson dei numerosi presenti subito dileguatisi all'arrivo degli agenti. Sono accusati di maltrattamento e violazione del divieto di combattimenti tra animali. I cavalli, così come i calessi e la relativa attrezzatura sono stati sequestrati. Ulteriori accertamenti sugli animali saranno effettuati da personale veterinario dell'Asp per accertarne lo stato di salute.