Violate regole anti covid, chiuso per 5 giorni bar 'The King Pub" a Vizzini

I Carabinieri della Stazione di Vizzini, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Catania su precise direttive prefettizie, volti al rispetto delle normative atte a limitare il diffondersi della pandemia da covid-19, hanno eseguito nella serata di ieri diversi controlli agli esercizi pubblici.

Durante le verifiche i militari hanno potuto accertare come in uno di questi, il bar “The King Pub” sito in viale Margherita, il titolare esercitasse l’attività consentendo a sette avventori di consumare alimenti sul posto determinando, pertanto, la chiusura temporanea del bar per 5 giorni.

Nell’occasione anche gli avventori sono stati sanzionati per non aver rispettato le previste norme di tutela, in particolare per ciò che concerne il mancato mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.