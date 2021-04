Ard Discount apre 160esimo Punto vendita a Miaterbianco

E' stato inaugurato a Montepalma, frazione di Misterbianco, nel Catanese un nuovo punto vendita Ard Discount, il numero 160 del brand gestito dalla Consortile Ergon. L'insegna in franchising è affidata ai fratelli Salvo e Angelo Motta, eredi di un'impresa familiare locale impegnata nel settore della vendita alimentare da oltre 50 anni. "L'attenzione al cliente e la professionalità - afferma Marco Sgarioto, direttore commerciale di Ergon - rappresentano i binari su cui siamo convinti che la nostra azienda debba sempre muoversi per andare avanti, nell'unica direzione possibile che è quella di consolidare il nostro futuro. Con questo importante punto vendita, di ben 1.000 metri quadrati, superiamo la quota di 160 punti vendita. Un traguardo importantissimo per tutti noi che nutriamo l'assoluta certezza che un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l'impossibile".