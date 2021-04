Modica, oltre 10.000 spettatori online per la serata dal Teatro Garibaldi "Dal buio alla luce"

Oltre 10.000 spettatori online per la serata evento “Dal buio alla luce” del Teatro Garibaldi di Modica, trasmessa in streaming lo scorso sabato e su Video Regione. Un risultato eccezionale che testimonia la sete di cultura, di arte, di teatro che serpeggia tra la gente. Lo spettacolo, nato da un’idea del sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi Tonino Cannata, con la regia di Alessia Scarso e la conduzione di Cinzia Vernuccio, è stato realizzato utilizzando un linguaggio cinematografico con la volontà di raccontare quanto vissuto in questi mesi, ma soprattutto dando speranza. Protagonisti cinque artisti modicani che con il loro contributo hanno voluto esserci per la loro città e per il pubblico a casa: l’attore Andrea Tidona (nella foto), il soprano Chiara Notarnicola accompagnata al pianoforte da Gianluca Abbate, la regista Alessia Scarso con l’intervento al piano di Marco Cascone, l’attrice Carmela Buffa Calleo, il cantautore Giovanni Caccamo.

Lo spettacolo può essere rivisto per intero al seguente link: https://www.facebook.com/teatrogaribaldimodica/videos/164821915517066.