Scicli, al pittore Franco Polizzi l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Giunge dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il conferimento a Franco Polizzi della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Il celebre pittore siciliano, tra i fondatori storici del Gruppo di Scicli, ha ricevuto la comunicazione dal Prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza.

Il riconoscimento è stato conferito a Franco Polizzi dal Presidente Mattarella, con proprio decreto firmato in data 20 dicembre 2020. La consegna avverrà il prossimo 3 maggio, alle ore 12, in seno a una cerimonia organizzata – nel rispetto delle misure anticovid – dalla Prefettura di Ragusa nei saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo.

Pittore tra i più rappresentativi dell’arte siciliana contemporanea, particolarmente rinomato per la pittura di paesaggio, alla quale dedica da sempre la centralità tematica del suo lavoro, subito riconoscibile per quel tratto connotativo dello stile polizziano, che è l’assimilazione della luce al colore, Franco Polizzi vive e lavora a Scicli, dalla quale si è allontanato per lunghe stagioni della sua vita, per la formazione presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, per una parte del suo cursus espositivo condotto nella capitale, per poi tornare, dal 2001 nella sua Scicli, dove è stato parte attiva del noto omonimo cenacolo di artisti, come del Movimento Vitaliano Brancati, al quale è stato sempre vicino nelle iniziative culturali e civili.

Opere di Franco Polizzi fanno parte di collezioni pubbliche e private; si segnalano in particolare gli oli Torretta degli Iblei (1999) e La luce dentro (2003), collocati rispettivamente nei palazzi romani della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Tra le principali mostre, da ricordare tra le internazionali, Franco Polizzi, One man show, Art Exposition Chicago, Fiac di Parigi e Basilea, e, tra le innumerevoli italiane, la X Quadriennale d’Arte di Roma, la XXXI Biennale di Milano, l’Antologica del ’96, a Treviso, presso Casa dei Carraresi, curata da Marco Goldin, la XIII Quadriennale d’Arte di Roma, quando l’opera Torretta degli Iblei è acquistata dalla Camera dei Deputati, Sette artisti del Gruppo di Scicli per il Senato, ospitata dai Musei di San Salvatore in Lauro, a Roma, Arte Italiana 1968 – 2007, Palazzo Reale di Milano, curata da Vittorio Sgarbi, Pittura d’Italia. Paesaggi veri e dell’anima, a cura di Marco Goldin, Castel Sismondo Rimini, la 54ª Biennale di Venezia, curata da Vittorio Sgarbi.