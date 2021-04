Ispica, pericolosi molti tratti della strada litoranea: servono interventi

I consiglieri comunali di Ispica Carmelo Oddo, Angelina Sudano, Giuseppe Roccuzzo, Pierenzo Muraglie, Mary Ignaccolo e Giovanni Muraglie sollecitano l'impegno immediato dell'amministrazione per eliminare i pericoli nella viabilità che interessa il litorale di Ispica. "Contattati da numerosi cittadini ispicesi e non - afferma la nota - abbiamo effettuato sopralluoghi prendendo atto del pericolo che riguarda la viabilità lungo alcuni tratti della litoranea per l'eccessiva presenza di sabbia sulla carreggiata. La sabbia ha invaso parti importanti di carreggiata ed il marciapiede/passeggiata sempre più utilizzato ed apprezzato da tantissimi. Nella speranza che, così come negli anni passati, la nostra fascia costiera possa distinguersi per pulizia e decoro, riteniamo che si debba procedere subito a trovare rapide soluzioni al problema considerato che la presenza della sabbia sulla strada costituisce un grave pericolo per l'incolumità degli utenti. Anche se a qualcuno non piace, noi continuiamo a dare voce a chi voce non ha o non vuole avere".