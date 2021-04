Siracusa, ucciso da un infarto il ristoratore Ercolino Pilade

Un generoso di cuore, ma con un 'cuore matto'. Tanto matto che stasera quel cuore si è fermato, portandoselo via. E' morto a Siracusa uno dei ristoratori più conosciuti di Ortigia. Si è spento all'improvviso, Ercole Pilade, 60 anni, titolare della 'Cantinaccia'. Da tempo Ercole, che tutti chiamavano 'Ercolino', era ammalato di cuore e più volte aveva fatto ricorso ai medici della Cardiologia dell'Umberto I°. Era stato sottoposto ad angioplastica e si controllava periodicamente per il suo stato di salute. Secondo quanto si apprende, in serata è stato colto da malore e non c'è stato il tempo materiale di strapparlo alla morte. Ercolino Pilade, lascia un figlio, Savi. Tanti gli amici che hanno voluto bene a quest'uomo del 1960, leader agli inizi degli Anni '70 tra gli studenti del 'Paolo Orsi'. Estroso, ma anche generoso. Fino all'ultimo suo giorno di vita.