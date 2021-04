Un anziano e un ragazzo soccorsi dalla Polizia nel Ragusano

Un anziano di 83 anni che si era perso nelle campagne di Monterosso Almo mentre raccoglieva verdure è stato rintracciato dagli agenti di una volante della Polizia di Ragusa dopo che il figlio aveva lanciato l'allarme. L'uomo è stato individuato nelle campagne tra Ragusa, Monterosso e Giarratana, intorno alle 3 di domenica. Ha detto ai poliziotti di aver perso l'orientamento e di non ricordare più dove avesse lasciato l'auto. Era stato preso dal panico tanto che non ha neppure chiamato il figlio pur avendo con sè il cellulare. Ed è stato proprio grazie alla geolocalizzazione che la Polizia ha individuato l'anziano, impaurito ma in buone condizioni.

Sempre nel fine settimana, gli agenti delle Volanti sono riusciti a rintracciare un minore che si era volontariamente allontanato da una casa famiglia di Caltagirone. Il giovane è stato affidato ad una casa famiglia di Ragusa.