Ragusa, salta la riunione della IV Commissione consiliare: polemiche da M5s e Pd

E’ saltata, lunedì, per mancanza del numero legale, la seduta della IV commissione consiliare del Comune di Ragusa che, così come già annunciato, non ha visto la presenza dei consiglieri di minoranza Sergio Firrincieli, Alessandro Antoci e Mario Chiavola in aperto contrasto con le scelte fatte nei giorni scorsi dalla presidente, la consigliera Gianna Occhipinti, in aperta violazione con il regolamento, così come denunciato dai tre rappresentanti dell’opposizione.

“Ci siamo esposti spiegando che le scelte fatte erano da censurare – sottolineano i tre – e, a parte i problemi interni alla maggioranza che, infatti, ieri, non ha saputo neppure garantire il numero legale, c’è da registrare il fatto che, a margine della conferenza dei capigruppo, abbiamo posto la questione al nuovo segretario generale, Valentino Pepe, insediatosi da poco, incontrato ieri mattina nel corso di una riunione di presentazione richiesta dal capogruppo M5s Firrincieli quando opportunità avrebbe voluto che a organizzare l’appuntamento avrebbero dovuto essere il sindaco o il presidente del Consiglio. Lo abbiamo messo al corrente del nostro disagio e gli abbiamo chiesto di prendere in esame le nostre richieste di chiarimento a cui, finora, nessuno ha voluto dare una risposta ufficiale. Speriamo che ciò possa servire ad adottare le opportune iniziative di chiarimento da parte dell’amministrazione e che si responsabilizzi chi di competenza per ottenere finalmente una risposta che consenta di sbloccare l’intera vicenda”.

NELLA FOTO, da sinistra: Antoci, Firrincieli e Chiavola.