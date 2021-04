Sbarcata di recente a Forza Italia 'promossa' Commissaria a Melilli

E’ è stata ufficializzata la nomina di Daniela Ternullo, deputata regionale di Forza Italia, quale nuovo commissario del partito a Melilli. Sicuramente il sindaco, Peppe Carta, forzista anche lui e a quanto pare pronto a correre alle prossime Regionali, non avrà fatto salti di gioia. Ternullo, oltre ad essere subentrata all'Ars, a Pippo Gennuso, condannato per traffico di influenza, è anche tra le oppositrice all'amministrazione Carta. Così la Ternullo, tra i fedelissimi del presidente dell'Ars: “Sono sempre più entusiasta della scelta che nei mesi scorsi ho maturato aderendo a Forza Italia. Ringrazio il commissario Regionale, Gianfranco Micciché e il commissario provinciale, Bruno Alicata per la fiducia che in me hanno riposto: è reciproca. Il lavoro che già da domani intraprenderò – prosegue Ternullo - sarà nell’ottica dell’unione, non della divisione. Per tale motivo la parola d’ordine sarà inclusione, aprendo la porta al dialogo con tutti i sindaci del siracusano, sia naturalmente di Forza Italia, che di altre connotazioni politiche. Quella in atto è una grave crisi economica, che colpisce soprattutto i nostri comuni e i ceti più poveri. La sfida delle risorse al Sud provenienti dalla comunità europea deve trovare terreno fertile in tutti gli attori politici. Lavorerò con dedizione affinché ciò accada”.

(Nella foto la Commissaria Daniela Ternullo con il sindaco di Melilli Peppe Carta. Entrambi sono di Forza Italia)