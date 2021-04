Elezioni amministrative, Schifani (Fi): troveremo accordo, mai con Pd e 5stelle

"L'apertura del Sottosegretario Cancelleri a un'alleanza tra Pd, M5S e Forza Italia in Sicilia è un tentativo sprecato: FI è un partito nazionale e non federale, fondatore storico del centrodestra e coerente nelle sue alleanze in tutto il Paese. E' totalmente impraticabile un'alleanza in Sicilia con un Movimento giustizialista e con un Pd che, con Crocetta, ha lasciato una voragine di debito pubblico".

Così in un'intervista a Il Dubbio il senatore di FI e consigliere politico di Silvio Berlusconi Renato Schifani, che poi sulle prossime amministrative spiega: "Le forze di centrodestra sono sicure alleate. I nomi fatti finora, come Bertolaso a Roma e Albertini a Milano, sono di grande prestigio. L'unita' si trovera'". Quanto alle polemiche sulle posizioni di Salvini, l'ex presidente del Senato afferma:

"Non vedo dietro l'angolo un voltafaccia della Lega, Salvini ha chiarito di voler stare al governo per contribuire a soluzioni che aiutino il Paese a uscire dalla crisi. E' piu' preoccupante la posizione di Enrico Letta quando introduce lo Ius soli nel dibattito politico, sapendo bene che l'attuale maggioranza si dividerebbe, rispetto all'astensione dei ministri leghisti sul coprifuoco".