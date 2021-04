Vittoria, vandali mandano in frantumi la vetrina della Madonna dello Scoglio

“Una mancanza di rispetto nei confronti dei credenti ma anche, e soprattutto, di tutta la comunità vittoriese. Mi chiedo: ma perché? Che senso ha tutto questo?”. Sono gli interrogativi che si pone il segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, dopo che è stata presa di mira dai vandali la Madonna dello Scoglio collocata in piazza Stazione. Una furia cieca quella che si è scatenata sul simulacro ormai da tempo punto di riferimento per i vittoriesi. “La città – aggiunge Nicastro – non accetta quello che sta accadendo. La recrudescenza dei vandalismi è ormai all’ordine del giorno. Sono indispensabili accorgimenti specifici a cominciare dall’incremento dei controlli oltre che della telesorveglianza nei luoghi sensibili della nostra città. Basta con i vandali. Nessuno ne sente il bisogno. Devono essere fermati perché azioni del genere squalificano la nostra città”. La vetrata che protegge il simulacro e mandata in frantumi è stata riparata a tempo record.