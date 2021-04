Ragusa, tre dipendenti comunali positivi al Covid: sanificazione degli uffici

Tre dipendenti degli uffici Anagrafe e Stato civile del Comune di Ragusa sono risultati positivi al Covid. E' stato disposto l’isolamento fiduciario dei dipendente venuti in stretto contatto con i tre positivi e lo smartworking ove possibile; il personale coinvolto è stato sottoposto a un primo test rapido in attesa di tampone molecolare. Sono in corso le operazioni di sanificazione dei locali. "Gli uffici - informa una nota del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì - rimarranno necessariamente aperti al pubblico per garantire servizi essenziali e urgenti previo appuntamento, ma è possibile che si verifichino dei ritardi a fronte della forte riduzione del personale in presenza. Sempre su appuntamento rimarranno regolarmente attivi l’ufficio Carte di identità e l’ufficio Elettorale. E' sempre possibile il rilascio delle certificazioni anagrafiche online tramite il Portale anagrafe del sito comunale”.