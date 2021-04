Hub vaccinale al Civile di Ragusa, il M5s: il sindaco si ravvede

"Finalmente il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, si è reso conto che l'hub vaccinale dell'ospedale Civile non è adatto a svolgere il servizio per il quale è stato aperto". Lo afferma il capogruppo del M5s al Consiglio comunale, Sergio Firrincieli. "Dopo le nostre sollecitazioni e i sopralluoghi da noi effettuati, dopo che per primi abbiamo evidenziato la questione, il primo cittadino si pone il problema e sottolinea di avere individuato i locali dell’ex facoltà di Medicina, nella zona Asi, come potenziale nuovo Hub vaccinale al posto dell’improponibile sito dell’ex ospedale Civile. Meglio tardi che mai".