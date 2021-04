Test Covid, nessun positivo a Modica ma a Vittoria ne sono stati trovati 26

Sono stati 755 i test covid eseguiti oggi, 27 aprile, a Modica, nell'atrio del Palazzo di Città. Non è stato riscontrato nessun positivo. La stessa cosa non si può dire, purtroppo, di un'altra città, Vittoria. Secondo i dati diffusi a conclusione dei test, infatti, a Vittoria, su 536 tamponi rapidi effettuati, sono risultate positive 26 persone. Questo dato fa aumentare le preoccupazioni sui contagi nella provincia di Ragusa che, come teme il direttore generale dell'Asp, Angelo Aliquò, rischia la zona rossa. A Modica i test rapidi continueranno venerdì 30 aprile, dalle 16 alle 20, sempre nell'atrio del Palazzo di città.