Siracusa, domani a Santa Rita i funerali del ristoratore Ercolino Pilade

Tantissimi amici ed amiche, vecchi compagni di scuola e di giochi, hanno reso omaggio alla salma di Ercolino Pilade, 60 anni, ristoratore di Siracusa, morto ieri mattina per un infarto. Oggi la camera ardente è stata allestita nel salone di un'agenzia di pompe funebri della città. I familiari hanno dato così la possibilità ai tanti amici di Ercole Pilade di dargli l'ultimo addio. Il fondatore della 'Cantinaccia' stava male da qualche giorno ed era ricoverato all'ospedale Umberto I° di Siracusa. Le sue condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime ore, fino a quando il cuore del ristoratore ha cessato di battere. Pilade era stato tra i fondatori dell'associazione degli Oste di Siracusa, poi fra i più attivisti dell'Associazione Demetra. Aveva un ruolo attivo in Confcommercio a difesa della categoria, chiedendo alla pubblica amministrazione di creare eventi per rilanciare il turismo a Siracusa. Era impegnato pure nel sociale facendo parte di un'associazione di donatori di organi. Era stato lui stesso anni fa a ricevere un rene da un donatore. Adesso la sua eredità di 'oste' di Ortigia verrà raccolta dal figlio Savi, che lui amava con tutta la sua forza ed unico scopo della sua vita. Toccherà adesso a Savi mandare avanti "la Cantinaccia".

I funerali di 'Ercolino', come lo chiamavano tutti, verranno celebrati domani mattina alle 9,30 nella chiesa di Santa Rita, in corso Gelone.