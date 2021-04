Giustizia, apre a Siracusa la Camera arbitrale: controversie più rapide

Apre a Siracusa la sede territoriale della Camera Arbitrale Internazionale, grazie all’intesa raggiunta tra la Presidenza nazionale e il Prof. Avv. Daniel Amato, già Giudice Arbitro senior della suddetta Camera Arbitrale.

Grazie a questa apertura sarà possibile trattare numerosi procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie attraverso il ricorso a procedure arbitrali che rendono la giustizia veloce, efficace ed efficiente.

La Camera Arbitrale Internazionale è un autorevole organismo di composizione delle controversie, che amministra procedimenti nazionali e internazionali, nelle seguenti materie: contrattualistica civile e commerciale internazionale, diritti reali, condominio, locazioni, responsabilità civile, patti di famiglia, controversie in materia di famiglia (se arbitrabili), controversie successorie, diritto dei contratti, affitto di aziende, controversie bancarie, finanziarie, societarie, risarcimento derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa, diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto del commercio internazionale, diritto dell’Unione Europea e tutto ciò che attiene ai diritti disponibili.

Le sezioni attive: La Camera Arbitrale Internazionale, che a Siracusa ha sede in Viale Teracati n. 160, è strutturata in sezioni, ciascuna delle quali prevede un elenco di Giudici Arbitri selezionati tra i massimi esperti della materia di riferimento. Ad oggi le sezioni attive sono rappresentate dalla: Camera Arbitrale Internazionale (Sezione 1); Camera Arbitrale dell’immobiliare e del Condominio (Sezione 2); Camera Arbitrale delle Imprese (Sezione 3); La Camera Arbitrale Internazionale, attraverso sedi dislocate sul territorio nazionale e internazionale, in 10 anni di attività, ha sottoscritto più di 30 mila clausole compromissorie e collaborano con l’organismo oltre 500 Giudici Arbitri scelti tra Avvocati, Docenti Universitari, Magistrati in quiescenza, Professionisti del settore tecnico, contabile, medico.