Comiso, identificate le 4 vittime dell'incidente stradale di martedì

Sono stati identificati i quattro immigrati morti nell'incidente stradale di martedì pomeriggio sulla Comiso-Santa Croce Camerina. Tre erano ospiti del Cas, il centro di accoglienza straordinaria di Comiso, un altro era domiciliato in un'abitazione della città Casmenea. A perdere la vita nello scontro sulla Ford Fusione sulla quale viaggiavano con un furgone Renault sono stati: Konate Saidou, senegalese, 23 anni; Barry Modou, detto Momo, del Gambia, 24 anni; Ceesai Lamin, anch'egli del Gambia, 23 anni; e Dallo Thierno Souleymane, della Guinea, 41 anni. Quest'ultimo non abitava al Cas di Comiso. Sono tutti morti praticamente sul colpo per il terribile schianto contro il furgone alla cui guida c'era un comisano di 42 anni che ha riportato lievi ferite. Una tragedia della strada che ha scosso la città di Comiso. E la sindaca,, Maria Rita Schembari, ha disposto il lutto cittadino in occasione dei funerali, per "una tragedia che ha colpito tutta la comunità, vicina ai familiari e agli amici di quattro giovani che erano riusciti a venire in Italia superando tanti pericoli e che con tanto sacrificio e con il loro lavoro si erano inseriti".