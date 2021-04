Covid, i contagi nel Ragusano non si fermano: raggiunta quota 1.533

Salgono vertiginosamente i positivi al Covid nel Ragusano. Nel rapporto Asp del 28 aprile sono 1.533: 1.456 in isolamento domiciliare, 60 ricoverati e 17 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sale anche il numero dei guariti che in totale è di 9.113 mentre rimane stabile il numero dei morti a 243. Notevole e allarmante aumento di casi a Vittoria dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 25 contagi in più rispetto al giorno precedente con i positivi che salgono a 360. Aumentano i positivi a Ragusa che ne conta 447, a Comiso (231) e Modica (127). La curva dei contagi in ascesa aumenta, di giorno in giorno, il rischio che la provincia di Ragusa possa essere dichiarata zona rossa. Questo il dettaglio dei positivi nei dodici comuni iblei: 24 Acate, 15 Chiaramonte Gulfi, 231 Comiso, 11 Giarratana, 30 Ispica, 127 Modica, 7 Monterosso,

72 Pozzallo, 447 Ragusa, 52 Santa Croce Camerina, 80 Scicli, 360 Vittoria.