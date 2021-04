Ragazzina scomparsa ritrovata dai carabinieri a Cirò Marina

Si è conclusa positivamente la ricerca di una minorenne di Strongoli di cui si erano perse le tracce dalla tarda serata di ieri e per le cui ricerche era stato attivato dalla prefettura di Crotone il piano di emergenza persone scomparse.

A ritrovare la ragazza, nel comune di Cirò Marina, sono stati i carabinieri.

Sin dalle 7 di questa mattina, si erano attivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che hanno partecipato alle ricerche con una loro squadra supportata da un mezzo speciale dell'unità di crisi locale insieme, da una squadra Tas (topografia applicata al soccorso) per il coordinamento delle ricerche e le unità cinofile del nucleo regionale.

Da quanto si è appreso, la ragazza era visibilmente provata, ma in buone condizioni di salute ed è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.