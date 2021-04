La ZTL a Siracusa, in Ortigia manterrà la sua attuale applicazione fino al prossimo 15 maggio. Questo al fine di evitare ulteriori disagi a chi per motivi di emergenza deve recarsi in Ortigia. Questi giorni ed orari dal 1° al 15 maggio:

venerdì e prefestivi, dalle 20 alle 24: sabato dalle 17 alle 24; domenica e festivi, dalle 11 alle 24.