Basket, serie A1: nella prima gara dei play off Schio batte la Passalacqua Ragusa a domicilio (68 a 66)

La prima gara della semifinale play off di basket di serie A1 femminile si conclude con il successo di Schio sulla Passalacqua: al PalaMinardi di Ragusa il match si chiude con il punteggio di 68 a 66 a favore del team ospite. Schio si porta dunque avanti 1-0 nella serie e adesso avrà il primo match point venerdì in casa. L’eventuale bella è in programma domenica 2 maggio ancora in Veneto. “Complimenti a Schio ma anche alle mie ragazze – dice il coach della Passalacqua Gianni Recupido – perché con loro in allenamento mi arrabbio spesso perché vorrei più intensità e concentrazione ma loro riescono sempre a sorprendermi. Ottimo approccio della partita oggi, poi è chiaro che abbiamo dei difetti come concedere 10 rimbalzi offensivi e prenderne solo 3 può sicuramente fare la differenza. Ci sono stati due-tre attacchi scriteriati dove forse dovevo rischiare il secondo time-out ma sapevo che lo dovevo tenere per la fine, e poi le rimesse speciali: quando si provano in allenamento magari non c’è la dovuta concentrazione ma sono situazioni in cui puoi vincere le partite. Mi dispiace perché abbiamo fatto una gran partita di grande cuore. La serie si fa difficile ma abbiamo due modi per reagire a questa sconfitta: o andiamo lì e consideriamo la serie finita, oppure andiamo con la consapevolezza che possiamo giocarcela e anche vincere gara 2 per portare la serie alla bella”.