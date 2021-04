Modica, torna la palma nel caratteristico "Quadrato" sotto il duomo di San Pietro

Nel "Quadrato" sotto il duomo di San Pietro è stata collocata una palma della specie Phoenix dactylifera, simile a quelle che sono state piantate, recentemente, in piazza Matteotti. La palma sostituisce quella che, un paio di anni fa, era stata attaccata dal punteruolo rosso ed era stata estirpata. L'iniziativa di ricostituire l'arredo originario del caratteristico spazio in pieno centro storico è stata assunta da due aziende modicane: Caffè Moak e Antica Dolceria Bonajuto. Il Comune di Modica ha autorizzato la piantumazione della palma che, adesso, fa bella mostra nella zona. Il nome "Quadrato della Palma" si deve allo scrittore e giornalista modicano Franco Antonio Belgiorno che "coniò" il termine durante una intervista con il giornalista di Repubblica Stefano Malatesta. Moak e Dolceria Bonajuto, con la loro iniziativa, hanno voluto rendere omaggio a Franco Antonio Belgiorno, scomparso nell'ottobre del 2008. Lo scrittore, infatti, in quella piazzetta a forma di quadrato amava fermarsi a discutere con gli amici durante le lunghe passeggiate in Corso Umberto.