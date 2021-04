Azzaro (M5s): chiarezza sui contagi a Rosolini, troppa fretta di riaprire le scuole

"Anzitutto rinnovo a tutti i rosolinesi l'appello a tenere duro, spostarsi da casa con la massima cautela, attenersi in maniera scrupolosa alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie e istituzionali. Al momento Rosolini è in una situazione di limite tra la collocazione in rosso e in arancione, il che conferma la situazione critica che vive la città".

A parlare è l'ex consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Anna Azzaro.

"I 165 casi riportati si riferiscono ai casi complessivi di positivi già presenti a Rosolini e non ai nuovi casi settimanali che l'ASP elaborerà solo a partire da domani.

Posto che il Commissario non é tenuto per legge a comunicare i dati sui contagi, é comunque necessario stabilire con autenticità qual è la situazione nel nostro Comune. I cittadini non devono vivere in un clima di incertezza, paura e sfiducia. Per ripristinare un clima di serenità nella cittadinanza - aggiunge Azzaro - chiederò un incontro al Commissario Giovanni Cocco per visionare personalmente i bollettini ufficiali trasmessi dall'ASP di Siracusa. Per quanto concerne le attività degli istituti scolastici poiché la settimana di riferimento elaborata dall'ASP di Siracusa per quantificare il numero dei contagi è quella compresa tra il 23 e il 29 e scade domani, sicuramente era opportuno rimandare la decisione a dopo la trasmissione di tali dati. Non si comprende questa accelerazione per riportare i ragazzi a scuola in questo clima di incertezza. Il rilancio di un'azione forte e condivisa deve essere fondata su un dialogo franco e costante e un confronto chiaro e costruttivo, pertanto occorre fare chiarezza dinanzi alle troppe perplessità dei cittadini. Da giorni la cittadinanza ha paura nel mandare i propri figli a scuola, per evitare di rivivere nuovi focolai all'interno delle classi. Un pericolo purtroppo reale. Sarebbe quindi auspicabile trovare un compromesso, magari avviando la Dad in questo scorcio di stagione scolastica, strumento utilizzato già con ottimi risultati".