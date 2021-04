Vaccini a Siracusa, basta certificazione medico di base per soggetti fragili

Le persone di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria a “elevata fragilità”, così come indicato dal Piano vaccinale nazionale, per sottoporsi alla vaccinazione anticovid anche senza prenotazione, non hanno necessità di richiedere con urgenza l’esenzione per patologia poiché agli stessi basterà recarsi al Centro vaccinale ed esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale comprovante la propria condizione di salute.

La Direzione del Dipartimento ADISS sta provvedendo ad informare i medici di medicina generale e i coordinatori dei centri vaccinali di tale opportunità come da disposizioni regionali.

Il notevole afflusso di utenti di questi giorni agli sportelli del Distretto sanitario di Siracusa ubicati alla Cittadella della Salute nel complesso A. Rizza di viale Epipoli, è stato determinato prevalentemente dalla straordinarietà di richieste di rilascio esenzione per patologia per accedere alla vaccinazione anticovid per pazienti “estremamente vulnerabili”.

La Direzione sanitaria è intervenuta con un incremento degli operatori e dalla prossima settimana disporrà l’ampliamento delle giornate di apertura degli sportelli che attualmente sono distribuite nell’arco della settimana il lunedì, martedì e mercoledì per il rilascio esenzione per patologia, il martedì e mercoledì per l’esenzione ticket per reddito, dal lunedì al venerdì per il rilascio di Piani terapeutici per presidi e ausili, il giovedì e venerdi per le tessere sanitarie. L’elenco completo è consultabile nel sito internet aziendale.

L’esenzione ticket per reddito si ricorda che è stata prorogata al 30 giugno 2021 e che, in assenza di modifiche delle proprie condizioni reddituali, il rinnovo è automatico e visibile al medico di famiglia.

Nel ribadire, pertanto, ai cittadini vulnerabili di presentarsi direttamente al centro vaccinale con il certificato del medico di base o dello specialista, si raccomanda a tutti i cittadini di evitare per quanto possibile di recarsi agli sportelli e di usufruire dei servizi a distanza di telefono, posta elettronica e piattaforme on line le cui modalità di accesso sono pubblicate nella sezione del sito internet www.asp.sr.it “Cup e Sportelli on line”.