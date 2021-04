Trasporti, Ryanair annuncia 4 nuove rotte da Catania e oltre 200 voli da Catania

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha annunciato oggi il suo operativo estivo 2021 da Catania con oltre 200 voli settimanali, 29 rotte, comprese 4 nuove rotte per Napoli (operative tre volte a settimana da aprile), Alghero, Sofia e Varsavia (tutti operativi due volte a settimana da luglio) come parte dell'operativo estivo di Ryanair da Catania.

"Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo e' destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il nostro operativo estivo da Catania con oltre 200 voli settimanali e 29 rotte totali, comprese quattro nuove rotte per Napoli, Alghero, Sofia e Varsavia. Siamo lieti di continuare a supportare la connettivita' a Catania e di svolgere un ruolo essenziale nella ripresa dell'occupazione locale e dell'economia regionale" spiega il Direttore Marketing e Digital di Ryanair, Dara Brady.

Nico Torrisi, amministratore delegato della Sac, ha commentato:

"Il lancio di 4 nuove rotte, due italiane e due europee, da un lato consentiranno ai siciliani una sempre maggiore scelta di destinazioni di vacanza, dall'altro agevoleranno i turisti nazionali e internazionali nel raggiungere l'isola piu' facilmente e con un ampio ventaglio di tariffe".

"Grazie all'aumento del numero di vaccinati, non solo in Italia ma in tutta Europa, e all'istituzione dei green pass che all'Aeroporto di Catania accogliamo con particolare favore e del quale siamo sempre stati sostenitori, siamo certi che il turismo da e verso l'isola vivra' un'estate molto positiva. In quest'ottica, la scelta di Ryanair non solo di confermare, ma addirittura di aumentare le destinazioni disponibili e' una decisione di grande proattivita' e lungimiranza" aggiunge Sandro Gambuzza, presidente della Sac.