Palermo, investito e morto in bici: un appello alla magistratura

E' morto in un incidente stradale travolto sulla bici, sulle strisce pedonali, all'intersezione tra via Ammiraglio Thaon di Revel e via Ammiraglio Rizzo a Palermo, il 16 dicembre 2019. La moglie e i tre figli di Sene Guie, 58 anni vittima dell'incidente, dopo un anno e mezzo non hanno ancora ricevuto nessun risarcimento, e dicono di non sapere nulla sul procedimento legale.

Il pm di turno della Procura palermitana, Bruno Brucoli, aveva aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico dell'investitore. "Da allora non abbiamo avuto notizie - dice in una nota il consulente legale Alessio Tarantino, che con lo Studio3A-Valore Spa assiste la famiglia - Abbiamo ripetutamente chiesto, finora invano, di poter acquisire il verbale e il rapporto dell'incidente e abbiamo subito presentato domanda di risarcimento alla compagnia assicurativa del mezzo pesante, perché qui c'è di mezzo una famiglia in stato di totale povertà che, oltre al compagno di una vita e al padre, ha perduto anche il suo unico sostengo economico. La famiglia fa un appello alla magistratura per avere risposte al più presto per ottenere giustizia".