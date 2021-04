Truffe nella Formazione professionale: 6 indagati nell'Agrigentino

Indagato con altre 5 persone, un ingegnere di Cammarata ha ricevuto la misura interdittiva di per l'esercizio della professione, per un anno.

Il provvedimento è arrivato a conclusione delle indagini dei carabinieri del gruppo tutela lavoro di Palermo, unitamente ai militari dei nuclei ispettorati del lavoro di Palermo ed Agrigento, coordinate dal pm Alessandra Russo della Procura di Agrigento.

I 6 indagati sono accusati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo della professione medica e delitti in materia di falso, avvenutiti tra il 2014 e il 2019.

L'ingegnere, legato da rapporto di prestazione d'opera con un ente bilaterale di formazione professionale e sicurezza sui luoghi di lavoro, avrebbe omesso di tenere alcuni corsi, rilasciando comunque l'attestato ai richiedenti, falsificando il logo dell'ente e la firma del rappresentante legale e indicando la presenza ai corsi di altre figure professionali (per lo più medici).

Avrebbe svolto in prima persona, senza essere medico, 10 corsi di formazione per addetti di primo soccorso, ricevendo tra 150 e 250 euro da ogni partecipante. Insieme a un altro indagato, inoltre, ha avuto accesso a finanziamenti pubblici per 48.750 euro, destinati dall'Inail - con avviso pubblico del 2016 - per interventi formativi nella salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Risultano 21 corsi validati dall'ente bilaterale e mai svolti; 36 privi di effetti legali; 59 corsi non conosciuti dall'ente bilaterale e falsamente attestati. I beneficiari degli attestati provengono da tutta la Regione.