Progetto per ricerca e sviluppo nelle produzioni microelettroniche: accordo Lombardia-Sicilia

Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto che autorizza l'accordo per l’innovazione con Lombardia e Sicilia per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo nel settore delle produzioni microelettroniche. L'investimento è di 18 milioni e 700 mila euro. "E' una splendida notizia per la Sicilia - afferma il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo. Il progetto “MADEin4” infatti è stato presentato da FCA Italy, Comau, Politecnico di Torino, CNR e da STMicroelectronics e dunque coinvolge in pieno l’area di ricerca e produzione elettronica catanese. Il MISE ha messo a disposizione 5 milioni e mezzo di euro di finanziamenti agevolativi, altri 4 milioni di euro derivano da finanziamenti europei, la spinta propulsiva del ministro Giorgetti è stata eccellente e decisiva. Il progetto aumenterà in maniera esponenziale la produttività di tre siti ad Agrate (Monza e Brianza), Grugliasco (Torino) e Catania e il fatto che contemporaneamente si garantiscano i livelli occupazionali in questo momento difficile e si rilanci la competitività in Lombardia, Piemonte e Sicilia non è un caso: è la concretizzazione delle idee politiche della Lega ".