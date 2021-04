Covid, il sindaco di Palermo: "Anche in zona rossa i divieti non bastano"

Per uscire dalla morsa del Covid-19 "nemmeno la zona rossa e' adeguata e lo ha dichiarato anche l'Asp. Ancora una volta c'e' il riconoscimento che anche in zona rossa i divieti non bastano, occorre la responsabilita' dei cittadini". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a margine della pulizia della targa di via Li Muli in ricordo di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, uccisi dalla mafia nel 1982, commentando il ritorno in zona arancione della citta' dopo tre settimane in zona rossa: "Sono preoccupato e devo apparire tale - aggiunge il primo cittadino - Mi attengo alle indicazioni degli organi sanitari, ma sto combattendo una battaglia per dire incivili agli incivili".