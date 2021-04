Inaugurato a Cassibile l'Ostello per gli stagionali ma la protesta non si ferma (FOTO)

Niente più baraccopoli a Cassibile, per i lavoratori stagionali, per la maggior parte extracomunitari. E' stato inaugurato questa mattina , alla presenza del prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, dell'assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone, del sindaco del capoluogo, Francesco Italia, l'Ostello per i lavoratori stagionali.

Il 'Progetto pilota' realizzato con i fondi pubblici del Ministero dell'Interno, in collaborazione con Prefettura - Comune e Regione siciliana, è stato contestato dalla stragrande maggioranza dei residenti di Cassibile che anche stamane ha dato vita ad un sit - in di protesta, sostenendo l'inadeguatezza dell'area.

Diciassette le case prefabbricate realizzate con 6 bagni comuni, costituiscono la struttura, realizzata in tempi record. L'Ostello potrà ospitare 80 persone. La gestione del Villaggio è stata affidata alla Croce Rossa Italiana.