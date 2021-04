Covid, nel Ragusano non si ferma la curva dei contagi: sono a quota 1.553

Continuano a salire i contagi Covid a Ragusa. Il rapporto dell'Asp del 29 aprile ne conta 1.553: 1.474 in isolamento domicliare, 62 ricoverati e 17 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sale anche il numero dei guariti che in totale è di 9.187 mentre rimane stabile il numero dei morti a 243. A fare lievitare il dato dei positivi, i numeri che, nelle ultime 24 ore, si sono registrati a Comiso (con 18 contagi in più rispetto al giorno prima) e Vittoria, con 16 positivi in più. In controtendenza, dopo aumenti esponenziali, gli 11 contagiati in meno a Ragusa e i nove positivi in meno a Scicli che si attesta su 71 contagi. Tornano ad aumentare, invece, le persone positive ad Acate. I numeri nel Ragusano non inducono all'ottimismo e il direttore generale dell'Asp, Angelo Aliquò, sul suo profilo social continua a raccomandare prudenza e rispetto delle regole, oltre all'invito a vaccinarsi.

Ecco il dettaglio dei positivi nei 12 comuni iblei: 32 Acate, 17 Chiaramonte Gulfi, 249 Comiso, 11 Giarratana, 28 Ispica, 129 Modica, 7 Monterosso, 76 Pozzallo, 436 Ragusa, 52 Santa Croce Camerina, 71 Scicli,

376 Vittoria.