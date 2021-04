Modica, abbonamenti AST per studenti da ritirare entro il 7 maggio

Gli studenti modicani delle scuole superiori che usufruiscono del servizio di trasporto AST dovranno ritirare gli abbonamenti entro e non oltre il 7 maggio prossimo. Gli abbonamenti non ritirati entro questa data, verranno automaticamente ritirati dall’Azienda e gli studenti non potranno più usufruire del servizio gratuito messo a disposizione dal Comune di Modica. Intanto fino al ritiro dei nuovi abbonamenti, gli studenti potranno viaggiare utilizzando quelli del mese precedente, come concordato con il responsabile dell’AST.