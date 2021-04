Depuratore, interventi all'impianto di Vittoria

Nuovi lavori per il depuratore di contrada Mendolilli, a Vittoria. I tecnici del Comune coadiuvati dal personale di ditte esterne, hanno provveduto a sostituire il sistema di grigliatura dei reflui in ingresso al depuratore comunale. Tale dispositivo serve a bloccare il materiale più grossolano, in modo da consentire una depurazione più efficiente e a dare beneficio alla qualità delle acque in uscita. Altri lavori hanno interessato la parte elettrica, anch’essa ormai obsoleta.

Tali operazioni si sono rese necessarie per permettere all’impianto di poter lavorare in maniera efficiente ed efficace, per migliorare la qualità delle acque in uscita, in attesa degli interventi definitivi e risolutivi che dovrà effettuare il Commissario straordinario Unico per la Depurazione, Maurizio Giugni.

Il depuratore di Vittoria è commissariato dal 2015 e la città attende un’opera così importante da ormai troppi anni. Nonostante il commissariamento dei presidi depurativi, la Commissione straordinaria ha dato mandato agli uffici comunali di effettuare questi lavori strutturali, al fine di salvaguardare l’ambiente nelle more che si realizzino le opere di competenza del Commissario Unico per la Depurazione.

Il Commissario Unico ha già predisposto la progettazione di ulteriori ventisei chilometri di rete fognaria, oltre a quella originariamente individuata, per servire tutto l’abitato di Scoglitti. Inoltre, ha già avviato la progettazione del potenziamento e adeguamento del depuratore di Vittoria. L’obiettivo è il superamento della procedura di infrazione riferita all’agglomerato di Vittoria, coinvolto nella sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea contro l’Italia per il mancato trattamento delle acque reflue.

“Era doveroso e necessario apportare delle migliorie al depuratore per garantire un servizio essenziale per i cittadini e per i tanti turisti che andranno a soggiornare a Scoglitti. Un investimento importante sul piano ambientale, destinato a migliorare la salubrità delle acque marine a tutto vantaggio dello sviluppo della ricettività dell’area, specie nelle belle stagioni”- ha commentato la Commissione straordinaria.