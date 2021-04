Categorie dimenticate, flash mob di Fratelli d'Italia l'1 Maggio a Palermo

Si terra' anche a Palermo, il primo maggio, il flash mob organizzato da Fratelli d'Italia in tutte le principali citta' per manifestare solidarieta' e vicinanza a tutte le categorie dimenticate dal governo Draghi. La manifestazione, alla quale prenderanno parte i vertici regionali, provinciali e cittadini del partito di Giorgia Meloni, si svolgera' dalle 10 alle 12, davanti al Teatro Politeama. "Il governo ha dimenticato i commercianti - dice il coordinatore cittadino Francesco Scarpinato, capogruppo in consiglio comunale - Fratelli d'Italia dice no al coprifuoco e no a misure che condannano le attivita' produttive alla chiusura e si schiera, senza se e senza ma, dalla parte delle piccole e medie imprese che sono la spina dorsale della nostra economia".

"Fratelli d'Italia sara' in piazza anche a Palermo - conclude Scarpinato - ma va avanti anche la nostra azione in Comune dove chiediamo di tornare al voto, dopo il fallimento dell'esperienza Orlando: solo un centrodestra unito, come alla Regione, puo' vincere e far voltare pagina alla citta'". Domani sera alle 21:15, inoltre, "Basta coprifuoco" e' la manifestazione che si svolgera' in piazza Matrice, a Bagheria (Palermo) con una fiaccolata per dire stop alle chiusure e ai rientri programmati per il contrasto alla diffusione del Covid-19. "Domani sera dalle ore 21:15 alle 21:55 in una citta' per regione intorno ad un luogo simbolo diremo 'basta coprifuoco' - spiega Raoul Russo, coordinatore provinciale - con una fiaccolata simile a quella svolta ieri davanti a palazzo Chigi".