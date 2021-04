Furto da 300 mila euro in un'abitazione a Palermo: due arresti

Due persone sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di avere svaligiato un appartamento in via Notarbartolo, a Palermo, portando via un bottino da 300 mila euro. Il colpo risale allo scorso 17 giugno, quando i malviventi si sono introdotti nell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari e con un flex hanno aperto tre casseforti. Disposta inoltre la misura dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di un terzo indagato, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione di parte della refurtiva e di detenzione di una pistola "Beretta" con matricola abrasa. Le indagini sono state condotte dalla polizia di Stato.