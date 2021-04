Ragusa, in Prefettura consegna di onorificenze del Presidente Mattarella a 14 cittadini iblei

Lunedì prossimo, alle 12, il prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, nel corso di una cerimonia che si svolgerà al Palazzo del Governo, in forma estremamente ridotta, in linea con le prescrizioni di contenimento per la diffusione del Covid-19, consegnerà le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal Presidente della Repubblica con decreto del 27 dicembre 2020 a 14 cittadini che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale profuso nei confronti della comunità iblea e che si sono resi particolarmente benemeriti nei confronti della Repubblica.

Undici delle onorificenze sono riferite a candidature di vario grado relative ad uomini di cultura, artisti, dipendenti pubblici ed imprenditori di elevato spessore, individuate tra le tante eccellenze che contraddinguono l’operosità del territorio ibleo e che, in particolare, per doti professionali e culturali dimostrate nel tempo, abbiano svolto o svolgano tuttora il proprio servizio con cura e dedizione e che abbiano fornito o forniscano servizio disinteressato alla collettività, meritando la gratitudine della Repubblica.

Ecco gli insigniti:

• il Maestro Franco SARNARI, pittore di fama internazionale - Grande Ufficiale;

• la dott.ssa Concetta CARUSO, già dirigente della carriera prefettizia - Ufficiale;

• la prof.ssa Orazia DORMIENTE da tutti conosciuta con il come Grazia, antropologa, studiosa di arte, storia e tradizioni popolari e scrittrice - Ufficiale;

• il signor Accursio CRAPARO, chef di fama internazionale - Cavaliere;

• la signora Clementina FIORENTINO, già insegnante di scuola materna - Cavaliere;

• il dott. Carmelo FLORIDDIA, Maresciallo Maggiore Dell’Arma - Cavaliere

• la dott.ssa Isabella GIUSTO, funzionario della Pubblica Amministrazione - Cavaliere;

• il geom. Salvatore LA ROSA, funzionario della Pubblica Amministrazione - Cavaliere;

• il dott. Carmelo LAURETTA, dirigente medico - Cavaliere;

• il dott. Luigi LICITRA, funzionario della Pubblica Amministrazione - Cavaliere;

• il dott. Franco POLIZZI, pittore di fama internazionale - Cavaliere;

• il signor Federico RUSSO, già ispettore capo della Polizia di Stato - Cavaliere;

• ill dott. Pierpaolo RUTA, imprenditore nel settore dolciario, titolare dell'Antica Dolceria Bonajuto di Modica - Cavaliere;

• la signora Giuseppa TORRE, da tutti conosciuta con il come Giuseppina - pianista e compositrice di grande fama - Cavaliere.