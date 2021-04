Vittoria, corso di educazione civica: le "lezioni" della Polizia Municipale nelle scuole

Anche questa settimana gli studenti degli Istituti Comprensivi sono stati protagonisti del progetto “Educazione alla convivenza civile, ambientale e stradale”.

Nel corso degli incontri è stato promosso il tema della sicurezza stradale finalizzato ad un comportamento responsabile sulla strada, come luogo di vita, di relazione con gli altri individui. E’ stato proiettato un video che ha indotto i ragazzi a riflettere sui comportamenti corretti alla guida del ciclomotore. Gli alunni coinvolti sono stati i ragazzi delle terze classi delle scuole medie inferiori. Attraverso ulteriori slides è stato trattato il tema del rispetto ambientale in termini di mobilità. Gli incontri hanno suscitato l’interesse dei partecipanti. Particolare attenzione è stata rivolta all’educazione ambientale. Sono stati infatti, osservati i rifiuti conservati la settimana precedente in suolo, acqua ed aria. Dalle modificazioni avvenute (e non) nelle tre matrici ambientali è stato possibile osservare il fenomeno della biodegradabilità degli alimenti, ai tempi in cui avvengono tali modificazioni e ai fattori che lo favoriscono o lo determinano. Si è poi riflettuto su com'è possibile riutilizzare oggetti comuni diminuendo così la produzione di rifiuti e attraverso il gioco delle 4R (ridurre, riusare, riciclare e recuperare). Il compito di ciascuno di noi è quello di: ridurre gli acquisti, riusare per allungare la vita dei prodotti, riciclare e quindi differenziare correttamente per poter recuperare l'energia presente nei rifiuti. Quindi: “vietato buttare”, cioè buttare nel modo sbagliato; la raccolta differenziata ci permette di buttare bene, ovvero di separare i rifiuti in modo da poterli rimettere in circolo e riutilizzare. “Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato”, questo è stato lo slogan portato avanti.