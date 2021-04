Palazzolo, è morto Armando Pizzo: fu capo dell' ufficio tecnico di Augusta

Era ricoverato all'ospedale di Siracusa, ma non è riuscito a superare la crisi respiratoria ed il suo cuore ha cessato di battere. Palazzolo piange l'architetto per eccellenza, Armando Pizzo, 74 anni, deceduto per gli effetti devastanti del covid. Fino a Pasqua Armando Pizzo era in salute. Poi la crisi respiratoria che l'ha portato al decesso. Era nato a Noto, ma era un palazzolese doc. Benvoluto e stimato tra gli architetti della provincia di Siracusa, ma anche punto di riferimento dei politici provinciali, Pizzo era stato a capo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Augusta. Andato in pensione, aveva continuato a svolgere la sua professione. Lascia la moglie Anna a cui era legato da un matrimonio che durava da 45 anni ed i due figli un maschio e una femmina. I funerali sono stati celebrati questa mattina nella chiesa di San Michele a Palazzolo.