Fratelli d'Italia in piazza a Catania, "se mi chiudi non mi chiedi" e stop a coprifuoco

"Il coprifuoco e' una follia": questo lo slogan scelto da Fratelli d'Italia per il flash mob che Fratelli d'Italia ha tenuto questa sera a Catania, in piazza Teatro Massimo. Il partito di Giorgia Meloni torna quindi in piazza per protestare ancora una volta contro le scelte del Governo, e dopo il "Se mi chiudi non mi chiedi" e "Lo sport e' vita" questa volta nel mirino finisce il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00, "una misura incostituzionale, che limita le liberta' individuali e di impresa, contro la quale solo Fratelli d'Italia ha alzato la voce votando contro il provvedimento", sottolineano i coordinatori regionale e provinciali del partito, Salvo Pogliese e Alberto Cardillo. "Abbiamo sempre mantenuto la nostra coerenza: mentre altri hanno nicchiato, noi siamo stati gli unici a bocciare formalmente il provvedimento. Nessun altro lo ha fatto".

"Vogliamo indirizzare un chiaro messaggio al governo, ribadendo la nostra apprensione per le sorti dell'Italia che lavora e produce" sottolinea Massimo Lombardo, responsabile regionale del dipartimento Lavoro di FdI - "sara' l'occasione per tornare ad invocare l'abolizione del coprifuoco, una misura insensata che sta ammazzando la nostra economia, minori restrizioni nelle zone gialle che consentano ai nostri imprenditori di lavorare e ristori veri che permettano di limitare al massimo i danni causati dal covid che ad oggi stanno pesando principalmente su alcuni settori, dalla ristorazione al commercio, dal turismo allo sport, dalla cultura all'intrattenimento".

"E' una misura che limita la liberta' di movimento dei cittadini e quella di impresa di locali come bar e ristoranti, che vedono ridotte le possibili ore di apertura -rincarano dal partito di Giorgia Meloni-, gia' segnate dalla possibilita' di servire i clienti solo all'aperto. Una follia, quest'ultima, visto che gli esercizi pubblici hanno investito molto nei mesi scorsi per la riapertura in sicurezza dei locali anche al coperto".