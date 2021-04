Incidente sulla A19 allo svincolo di Gerbini Sferro: tre persone ferite

Incidente sull'autostrada A19 "Palermo-Catania", dove il traffico è rimasto bloccato tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Motta Sant'Anastasia, al km 178. Per cause in corso di accertamento, tre veicoli sono entrati in collisione e tre persone sono rimaste ferite. Sul posto, il direzione Palermo, oltre al personale del 118, il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla statale 192. L'incidente si è verificato verso le 17, 30 ed il transito ha sub ito un rallentamento.