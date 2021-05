'Avvertimento' col fuoco a Rosolini, bruciata l'auto di un insegnante

Avvertimento con il fuoco la scorsa notte verso le 2,45 a Rosolini. Le fiamme hanno ridotto in carcassa un veicolo che si trovava parcheggiato tra via Tenente Savarino, angolo con via Bellini. La vettura risulta di proprietà di un insegnante S.G., 62 anni, di Rosolini. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Noto. Il loro intervento non. ha scongiurato il peggio. Secondo quanto si apprende le fiamme sarebbero di origine dolosa. Sull' avvertimento al prof, sono state avviate indagini dei carabinieri.