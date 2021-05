Ampliamento hotspot di Lampedusa, Musumeci incontra prefetto Di Bari

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto a Palazzo Orleans il prefetto Michele Di Bari, capo del dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Viminale. Tra gli argomenti affrontati quello dell'accelerazione delle opere di riqualificazione e ampliamento dei centri di accoglienza per i migranti, a cominciare da quello di Lampedusa, che entro l'estate dovrebbe quadruplicare la propria capienza. Musumeci ha chiesto, inoltre, di riservare una particolare attenzione alla realizzazione di 'villaggi per i migranti' stagionali, anche in funzione anticaporalato, "purché d'intesa con le comunità locali, al fine di evitare inutili e dannose condizioni di tensione sociale". Nel corso del "cordiale" incontro, durato quasi un'ora, si è discusso anche di un rafforzamento della collaborazione tra il ministero dell'Interno e la Regione, in vista di un articolato Piano di riqualificazione di oltre 150 chiese presenti nell'Isola, nell'ambito del Fondo edifici di culto. Le nove Soprintendenze provinciali dei Beni culturali, infatti, potranno assumere la responsabilità della progettazione e dell'esecuzione delle opere, con lo scopo di snellire le procedure e vigilare sugli interventi.