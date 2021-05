Botte da orbi in via Locatelli ad Avola per pochi euro: un denunciato

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Avola hanno denunciato un giovane di 19 anni per i reati di detenzione di oggetti atti ad offendere e per lesioni personali aggravate ed un uomo di 35 anni per lesioni personali.

Poco dopo mezzogiorno, i poliziotti intervenivano in via Locatelli per una violenta lite in strada.

Svolte immediate indagini di polizia giudiziaria, si chiarivano i contorni di una vicenda che vedeva il giovane pretendete un credito di pochi euro nei confronti del suo avversario e che, per tale ragione, entrambi ingaggiavano una violenta lite.

Il giovane, inoltre, nel corso dell’alterco, colpiva alla testa più volte la sua vittima con un asta in ferro.