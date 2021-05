Aggredisce la moglie a Melilli, lei in ospedale e lui denunciato per lesioni

Agenti del Commissariato di Augusta hanno denunciato un uomo di 44 anni, residente a Melilli, per il reato di lesioni personali perpetrato nei confronti della moglie sua coetanea, con la quale è in fase di separazione.

L’attività d’indagine, è scaturita dalla notizia avuta dal medico di turno, in servizio presso il locale ospedale, che riferiva di una donna con evidenti lesioni compatibili con un’aggressione.

Gli Agenti, pertanto, procedevano a svolgere immediate indagini dalle quali si acclarava che la donna aveva avuto un violento litigio con il marito e che quest’ultimo, dopo averla strattonata, le procurava una rovinosa caduta a terra, facendole riportare una frattura composta dell’osso nasale ed un trauma cranio-facciale, con 30 giorni di prognosi.