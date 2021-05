Cgil di Siracusa, Josè Sudano nuovo segretario della Funzione pubblica

L’Assemblea Generale della Funzione Pubblica Cgil di Siracusa ha eletto Segretario Generale José Sudano.

Sudano ha iniziato a lavorare nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel 1997 e nel 2001 è stato eletto nella RSU, Rappresentanze Sindacali Unitarie, e successivamente Coordinatore Provinciale Funzione Pubblica Cgil dei Vigili del Fuoco di Siracusa.

Dal 2010 ha svolto l’incarico di formatore per la Funzione Pubblica CGIL Nazionale, anni durante i quali ha trasmesso a migliaia di delegati sindacali e di dirigenti sindacali le competenze utili e necessarie per rappresentare i lavoratori nei luoghi di lavoro e nelle trattative con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come la contrattazione nei tavoli negoziali, la comunicazione, le procedure negoziali, la rappresentanza sindacale.

Dal 2012 ha svolto l’incarico di Coordinatore Regionale Funzione Pubblica CGIL dei Vigili del Fuoco Sicilia e di componente nel Coordinamento Nazionale ed Esecutivo Nazionale della Funzione Pubblica Vigili del Fuoco.

Dal 2018 ha svolto l’incarico di rappresentante presso l'EPSU (European Federation of Public Service Unions) Federazione europea dei Sindacati dei Servizi Pubblici che rappresenta 8 milioni di lavoratori, per il comparto dei Vigili del Fuoco, che ha sede a Bruxelles e fa parte sia di ETUC/CES, la Confederazione europea dei Sindacati, che di PSI (Public Service International) ovvero la Federazione mondiale dei sindacati dedicati ai servizi pubblici.

Jose Sudano succede a Franco Nardi, che ha ricoperto questo ruolo per 8 anni e che ora è componente della Segreteria della Cgil provinciale.